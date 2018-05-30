مجلس حكماء تاورغاء يرفض ما جاء في المسودة النهائية لميثاق الصلح مع مصراتة

أعلن مجلس الحكماء والشورى لمدينة تاورغاء رفضه لما جاء في المسودة النهائية لميثاق الصلح بين تاورغاء ومصراتة.

وأضاف المجلس في بيان له، تلقى موقع ليبيا الخبر نسخة منه، أنه يرفض المسودة بشكلها الحالي معتبرا أنها لا ترتقي إلى المبادئ والأسس المتعارف عليها في مواثيق الصلح الاجتماعي، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى عدم رفضهم الصلح والتعايش السلمي وحسن الجوار بين المدينتين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل بشأن إنهاء معاناة أهل تاورغاء والتأسيس لمصالحة شاملة في ربوع ليبيا.

وأفاد رئيس لجنة المصالحة مصراتة – تاورغاء، يوسف الزرزاح، لموقع ليبيا الخبر بتأجيل موعد توقيع ميثاق الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء بطلب من المجلس المحلي تاورغاء لأجل غير مسمى.

من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، لموقع ليبيا الخبر إن المجلس طلب تأجيل موعد توقيع ميثاق الاتفاق بين المدينتين، بسبب بعض الترتيبات الاجتماعية والتواصل مع باقي عشائر تاورغاء بالخصوص

وبيّن الشكشاك في وقت سابق أن ملف عودة نازحي تاورغاء ما يزال يراوح مكانه، وأن أوضاع النازحين داخل مخيم قرارة القطف تزداد سوءا يوما بعد يوم خاصة خلال شهر رمضان، ناهيك عن سوء الأحول الجوية التي تشهدها المنطقة.

ومنذ مطلع شهر فبراير الماضي لا تزال عشرات العائلات من نازحي تاورغاء عالقة في منطقة قرارة القطف بالقرب من مدينة تاورغاء ينتظرون ساعة عودتهم إلى مدينتهم في ظل ظروف إنسانية صعبة.

ويُواجه اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء عراقيل كبيرة بعدما تعثر وصول عشرات العائلات من نازحي تاورغاء إلى بلدتهم؛ بسبب مطالبة جهات من مصراتة بتأجيل عودة الأهالي حتى الوصول إلى معالجة موضوعية واقعية عادلة لهذا الملف بالغ الحساسية.

الجدير بالذكر أن البدء في عودة الاهالي ووقوفهم في منطقة قرارة القطف يأتي بعد نحو سبعة عشر شهرًا من اعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن اتفاق مصالحة بين ممثلين عن مجلسي بلدي مصراتة ومحلي تاورغاء بتونس في الحادي والثلاثين من أغسطس 2016 برعاية أممية.

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