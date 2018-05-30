العثور على كنوز نهبها داعش من أهلها وادعى أنها من حقه

أخبار ليبيا24

من الإرهاب لم يرحم تنظيم داعش الشعوب المسلمة المظلومة ومن الجرائم على أنواعها الشنيعة لم يبخل, فأعدم ودمر وهجر واعتقل وأسر واغتصب ونهب جميع ثروات السكان وكافة خيرات أرضهم.

كشف مصدر أمني في مدينة الموصل يوم 27 مايو أنه لاتزال توجد أموال وأشياء ثمينة يتم العثور عليها كان يحتفظ بها تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة القديمة غرب الموصل.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام العراقية، أن المعلومات التي اعترف بها معتقلون من داعش، وكذلك معلومات استخبارية جمعت خلال الفترة الماضية، كشفت وجود أموال وأشياء ثمينة تابعة لداعش تحت أنقاض المنطقة القديمة غرب الموصل.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أفادت يوم السبت العثور على مبلغ مالي مقداره 43 مليون دينار مخبأة داخل إناء فارغ محكم الإغلاق مدفون تحت الأرض بمدينة الموصل.

وأضافت الوزارة، في بيانها الذي نشرته وسائل الإعلام العراقية، أنه بناء على معلومات دقيقة عن وجود مبلغ مالي يعود لعناصر داعش في منزل أحد عناصر التنظيم المطلوبين للقضاء، قامت القوات الأمنية بحملة مداهمة للمنزل في قرية الجماسة بمنطقة بادوش غرب الموصل.

تابعت أنه خلال حملة المداهمة، تم العثور على الأموال الداعشية المخبأة، بالإضافة إلى اعتقال إرهابي مطلوب للقضاء، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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