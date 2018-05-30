“رئيس البرلمان ” يعود إلى “ليبيا “بعد المشاركة في المبادرة الفرنسية

وصل “اليوم ” المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان والوفد المرافق له إلي أرض الوطن عائدا من “باريس “بعد المشاركة في المبادرة الفرنسية التي رعاها الرئيس ايمانويل ماكرون في “قصر الاليزيه ” بحضور المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وخالد المشري رئيس مجلس الدولة و20 دولة منها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي .

وقال عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان ،في تصريحات صحافية عقب العودة إلى ارض الوطن ،أن المبادرة الفرنسية تحتاج إلى جهود حثيثة لتفعيل ما جاء فيها .

وأضاف الصافي، أن إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل وتوحيد المؤسسة العسكرية والمصرف المركزي ومناقشة الاتفاق السياسي لخلق حالة من التوافق يساهم بشكل كبير في حل الأزمة السياسية ،مؤكدا أن مجلس النواب يسعي لخلق حالة من التوافق بين جميع الأطراف حتى يعم السلام البلاد وينعم المواطن الليبي بالاستقرار وهو مسعى البرلمان .

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