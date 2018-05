«العامة للمياه والصرف» تناقش ميزانيات السنوات الماضية

المتوسط:

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة الأمور المتعلقة بالميزانيات للسنوات السابقة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة بعين زارة كل من مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة للشؤون التشغيل والصيانة، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والموارد البشرية، مدير مكتب المراجعة المالية ومدير مكتب الميزانية بإدارة الشئون المالية.

