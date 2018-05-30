شلقم وثلاثة أسئلة عن اجتماع باريس

قال السياسي والدبلوماسي السابق عبدالرحمن شلقم، إنه يمكن تفهم الانطباع الذي أخذه الكثيرون عن اجتماع باريس بأنه مظاهرة سياسية دولية لن تحقق شيئا.

وتساءل شلقم، بصفحته في “فيسبوك”، “هل الرئيس الفرنسي بهذه السذاجة ، يغامر بمكانته وقوته السياسية كزعيم لأوروبا في مبادرة حضرها زعماء عرب وأفارقة وشخصيات دولية رفيعة لمجرد التقاط صور؟”.

ورأى شلقم أن ماكرون يواجه حركة شعبية في داخل فرنسا ضد مشروعه الاقتصادي الإصلاحي، فهل يقوم بقفزة في الهواء على المستوى السياسي الخارجي وتحديدا في الملف الليبي خاصة بعد فشله في إقناع الرئيس الأميركي بالنسبة للملف النووي الايراني؟.

وأكد أن تحديد التواريخ في السياسة يعني الكثير، معتبرا أنه قيد في يد من يحدده، متسائلا:هل هناك ترتيبات على الأرض متفق عليها مع أطراف داخلية وخارجية تمثل بدائل لما كان مطروحا على مدى سنوات وهو الاتفاق السياسي؟.

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