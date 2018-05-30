44 نائبا عن برقة يرحبون بتوصيات اعلان باريس

أخبار ليبيا 24

أصدر نواب برقة في مجلس النواب بيانا رحبوا فيه بتوصيات اعلان باريس، وأكدوا على ما جاء فيه بخصوص التطبيق الفوري للمادة 6 من الإعلان بشان “عودة المجلس إلي مقره الدستورى بمدينة بنغازى بعد تحريرها من الإرهاب” .

ورحب النواب البالغ عددهم 44 نائبا فى بيان صدر عندهم بوقت متأخر من مساء الثلاثاء باجراء انتخابات عامة وفق دستور الاستقلال لعام 1951 أو دستور جديد بمعايير دولية أو وفق الإعلان الدستوري مع إجراء تعديلات واسعة علية لمعالجة سلبيات المرحلة الانتقالية .

وقال النواب في بيانهم” أن المسار الدستوري يرتكز علي التوافق بين أقاليم ليبيا التاريخية بأغلبية موصوفة تمثل التوافق في كل مرحلة او استحقاق من المسار الذي ينتهي باصدار قانون استفتاء شعبي يرتكز علي موافقة ثلثي كل إقليم من الأقاليم الثلاث برقة وفزان وطرابلس عند إقراره”.

وأكدوا “علي الحاجة الآن لحكومة وحدة وطنية موسعة تمثل كل الليبيين وتوحيد المؤسسات السيادية “.

وشجع النواب فى بيانهم الصادر من بنغازي بمسار القاهرة الهادف إلى توحيد المؤسسة العسكرية مؤكدين علي الاستعداد الكامل لتسليم السلطة الى جسم منتخب بشكل ديمقراطى بموجب انتخابات حرة ونزيهة وعلي أساس بعد دستور توافقي دائم كأولوية ، وفقاً لنص البيان.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر،رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري قد أعلنوا أمس الثلاثاء من باريس التزامهم بالعمل معا على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر.

واتفقوا في المبادرة الفرنسية التي عقدت بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الالتزام بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية”.

وحدد الإعلان “إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018”.

واتفقت الحاضرون الأربعة على “قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة”.

واتفق المجتمعون على “الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا، وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى”.

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