البيوضي يعلن عن مبادرة ” الإطار الدستوري ” حول الإنتخابات الرئاسية بعد إتفاق باريس

ليبيا – أعلن الكاتب والقيادي بالحراك الشبابي فى مصراتة سليمان البيوضي عن مبادرة دستورية كحل وإطار للمشكل الدستوري فى البلاد .

وقال البيوضي بأنه أعد هذه المبادرة آملاً أن تلقى صدى واستجابة من الاطراف المعنية فى البلاد مؤكداً فى ذات الوقت بأنه يرحب بأي آراء او ملاحظات حيال مبادرته .

وتتكون المبادرة من بندين رئيسيين تتفرع منها عدة مواد تعنى باشتراطات العملية الانتخابية وهيئة الدستور وصولاً الى إنتخاب الرئيس ووضعية القوات المسلحة .

وفى مايلي النص الحرفي للمبادرة :

مبادرة الإطار الدستوري

تقديـــــم :

إن إعلان باريس يمثل نقطة جوهرية لعودة المسار الديمقراطي لليبيا ، بعد فترة من التعثر و الجمود السياسي ، و بعد فشل كل المحاولات الرامية لتعديل الإتفاق السياسي الليبي ، و في الوقت الذي يراقب فيه المواطنون الليبيون بأمل كل التحركات الرامية لتخفيف المعاناة القاسية ، و التي يكابدونها في كل يوم ، من صعوبات و آلام و وجع و دموع و طوابير و نقص في الاحتياجات الضرورية لمتطلبات الحياة اليومية ، مع نهب ممنهج لمدخراتهم ، بعد الإنقلاب على خياراتهم الديمقراطية في يونيو 2014 .

و كون هذا الإعلان يمثل أملا حقيقي يمكن البناء عليه ، فإن المشاركة في وضع المقترحات التي قد تعزز آلياته ، هي مسؤولية وطنية حقيقية ، يعنى به الجميع من مؤسسات و أحزاب و أفراد ، إن كل ليبي و ليبية معنيون بأن يكونوا أكثر فاعلية و مساهمة في العودة للمسار الديمقراطي ، و إنهاء فوضى الإنقسام المؤسسي لإنقاذ ما تبقى من ليبيا من الفوضى و الفساد و الإرهاب ، و أملا في انتخابات رئاسية و برلمانية حرة و نزيه و شفافة ، و كون أن هذه الإنتخابات تأتي في ظل انقسام وطني حاد ، على رأسها الدستور المقترح كدستور دائم للبلاد ، و بسبب الإختلافات العميقة على الأسس القانونية التي ستقام بموجبها الإنتخابات العامة ، و بفرض حسن النية لدى كل الأطراف و صدق رغبتها في الخروج من الأزمة على أسس توافقية و العودة للمسار الديمقراطي ، و إسهاما في الحراك الوطني الديمقراطي لوضع إطار دستوري و قانوني للإنتخابات القادمة ، أقدم المقترح التالي :

أولا : اشتراطات العملية الإنتخابية

التصويت الحر :

لضمان عدم اختطاف القرار السياسي للمواطن الليبي ، و أنه سيتوجه لصناديق الإقتراع بشكل حر ، و يمارس حقه في التصويت كناخب أو مرشح ، يتعين إنهاء الأزمة الإقتصادية ، وفقا لخارطة محكمة أهم أركانها توحيد المؤسسة المالية و اعتماد محافظ لمصرف ليبيا المركزي ، و حل أزمة السيولة و سعر الصرف في السوق الموازي ، و قبل 4 أشهر على أقل تقدير من يوم الإقتراع .

ترتيبات لوجستية :

1- توقيع اتفاق معلن و نهائي من كل القوى السياسية الليبية ، باحترام نتائج الصندوق و عدم الانقلاب عليها ، و تحديد العقوبات الدولية و المحلية الواضحة ضد من يقدم على هذه الخطوة .

2- تسجيل الناخبين ببطاقات يدوية ، لمنع أي تشكيك بالسجلات الإنتخابية و ما شابها من لغط في بدايات التسجيل .

3- تقليص عدد محطات الإقتراع و مراكز الاقتراع في ليبيا ، فالمحطات المعتمدة محليا 8 آلاف محطة ، و بالتالي يصعب مراقبة و تتبع الانتخابات على المستوى الوطني و المحلي ، و لضمان نزاهتها و شفافيتها ، وجب أن يتم تقليصها إلى منتصف العدد أو أقل .

4- ضمان تحييد القوى المسلحة خارج إطار الدولة ، بحيث لا تتدخل في سير العملية الإنتخابية ، و أن تكون الحماية و التأمين بيد القوى الأمنية و العسكرية الرسمية و المحترفة .

5- ضمان حق الترشح و الدعاية للجميع و في كامل التراب الوطني ، و دون قيود او شروط .

ثانيا : الإطار الدستوري و القانوني :

مجلسي النواب و الأعلى للدولة

1- العودة لمخرجات لجنة فبراير كمرجعية قانونية و دستورية للإنتخابات ، و إضافة تعديل وحيد عمر الأجسام المنتخبة لمدة 36 شهرا مقسمة لفترتين ، الفترة الأولى نافذة منذ عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب ، أما 18 شهرا الثانية فمرتبطة باعتماد وثيقة الدستور التوافقية بين الليبيين ، على أن لا تجرى أي انتخابات قبل 24 شهرا من عقد أول جلسة لمجلس النواب المنتخب في ديسمبر 2018 .

2- يتم اعتماد التعديل و تضمينه للمادة 30 للإعلان الدستوري ، في جلسة برتوكولية و علنية من قبل مجلس النواب و الأعلى للدولة ، على أن يكون هذا التعديل هو آخر تعديل دستوري على الإعلان الدستوري المؤقت ، و يتم تضمين مادة خاصة بذلك .

الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

تعلن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، حل نفسها في جلسة علنية ، و تقدم مسودة الدستور المقترح من قبلها ، كأساس #غير_ملزم في النقاشات الوطنية على الدستور ، بعد الإنتخابات العامة .

الجسم التشريعي المنتخب 2018

1- يشكل المنتخبون في ديسمبر 2018 لجنة فنية من 60 شخص تحت اسم الهيئة الوطنية للتوافقات الدستورية .

2- تشكل الهيئة بواقع 20 عن كل إقليم مع مراعاة المكونات ، خلال 30 يوما من اول جلسة علنية له ، و يتم الإختيار من بين المترشحين للعمل في الهيئة ، بالتصويت لتشكيل الهيئة بنظام الدائرة الواحدة ” النصف + 1 ”

3- تعنى الهيئة الوطنية للتوافقات ، بإدارة نقاش وطني واسع على الدستور ، على أن تقدم اللجان خططها الزمنية خلال 60 يوم من تشكيلها ، و يكون ملزما للهيئة و أعضائها التنقل داخل التراب الوطني و الإستماع لكل الأطراف ، و من ثم صياغة التوافقات الدستورية ، و أن تكون مدة عملها 10 أشهر ، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط .

4- في حال فشل الهيئة الوطنية في صياغة دستور توافقي خلال 18 شهر الأولى ، يصبح لزاما عليها إقرار صيغة نهائية لشكل الدولة و أجهزتها السياسية الموحدة ، و عدد المقاعد في مجالسها و عدد الدوائر و تقسيماتها الإدارية و الجغرافية ، خلال 6 أشهر من إعلان بداية 18 شهرا الثانية ، و يحق لها طلب التمديد لمدة 4 أشهر إضافية من الرئيس المنتخب .

5- تعتبر التوافقات حول شكل الدولة و نظام حكمها جزءا من الدستور الدائم للبلاد ، و يعتمدها الرئيس المنتخب و يصادق عليها مجلس النواب في جلسة برتوكولية .

الرئيس المنتخب

يضاف لمهامه مسؤولية متابعة الهيئة الوطنية للتوافقات الدستورية ، و يملك قرار حلها في حالة تعثر خطتها أو الإخلال بخطتها الزمنية مرتين متتاليتين ، و قرار الحل يتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء

القوات المسلحة الليبية

لا تعنى كل الأجسام السياسية القادمة بمسار توحيد الجيش بالقاهرة ، و نتائجه تضمن للدستور دون تعديل ، ما لم تمس قيم الدولة الوطنية المدنية ، و يتولى الرئيس المنتخب مسؤولية تطبيق توصياتها.

سليمان البيوضي

30 مايو 2018

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية