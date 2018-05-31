قامت مجموعة مسلحة تقوم بقطع تغطية الأنترتت عن مناطق الجنوب من مساء أمس الثلاثاء.

وقامت المجموعة بسرقة الكابل المغذي للتغطية بجوار المسرح العسكري بمحيط مقر اللواء السادس بسبها.

وتشهد المدينة حالة من عدم الإستقرار بسبب الأوضاع الأمنية القائمة على خلفية المواجهات القبلية الدّائرة التي أثّرت على مختلف نواحي الحياة فيها.

ويشتكي المواطن الليبي في الجنوب وخاصة في مدينة سبها من غياب معظم المرافق والخدمات الأساسيّة خاصة مع شهر رمضان .

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