الهيأة العامة للإعلام والثقافة تنظم حزمة تدريبية لموظفي مكتب صندوق الزكاة شحات

شحات 30 مايو 2018 ( وال ) – أطلقت إدارة الموارد البشرية بالهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة، في الخامس من رمضان حزمة تدريبية تستهدف موظفي مكتب صندوق الزكاة شحات.

وتختص الدورة التدريبية في مجال الإدارة والتنمية البشرية لتطوير ورفع الكفاءة لكوادر مكتب صندوق الزكاة شحات، حيث تشمل حزمة التدريبي المحاور التالية : السكرتارية، إدارة المكاتب، الرسالة الإدارية وخصائصها, العلاقات العامة، التنظيم الإداري وعناصره،معوقات الإدارة, فن الإلقاء والتخاطب مع الجمهور, فرق العمل, بمعدل 36 ساعة تدريبية.

وفي إطار التعاون وضمن انشطة شهر رمضان المبارك الخيرية للهيأة، يعقد البرنامج التدريبي قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بالهيأة، المدرب كريم المنصوري والمدربة حنان الوداوي والدكتورعلي بن سعود مدير إدارة الموارد البشرية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الخطة لإدارة الموارد البشرية بالهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني لشهر رمضان المبارك لسنة 2018.( وال – شحات) ر ع / س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال