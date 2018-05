المتوسط – سامر أبووردة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، علي السويح، أن مؤتمر باريس، الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، اتسم بميزتين مهمتين، الأولى هي التقاء الخصوم وجها لوجه، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل، والثانية هي زخم الحضور والاهتمام بإيجاد حل من قبل الدول المهتمة بالشأن الليبي، سواء من دول الطوق، أو كثير من دول الاتحاد الأفريقي.

وأضاف علي السويح، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن مشكلة الميثاق الصادر عن المؤتمر هي عدم وجود برنامجا زمنيا لحل الأزمة، أو للتعهد بتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها.

وقال السويح، “إن أغلبية النقاط جاءت وفقا للاتفاق السياسي، فيما عدا نقطة واحدة، الخاصة بإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهذه تعتبر نقطة الخلاف”، واصفا إياها بأنها فضفاضة، متسائلا، “هل نلجأ إلى الإعلان الدستوري، أم نقوم بإصدار إعلانا دستوريا جديدا؟

وتابع، “على أرض الواقع هذا لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وسيستغرق وقتا طويلا، ويمكن أن نصل إلى آخر العام، دون الوصول إلى نتيجة”

وأكمل قائلاً، إنه من الأفضل إعطاء فرصة للشعب الليبي، للاستفتاء على مشروع الدستور الحالي، فإذا تم رفضه، يعود إلى لجنة الستين لإضافة الملاحظات التي تم الاعتراض عليها، ثم إجراء استفتاء، مرة أخرى.

The post عضو “الاستشاري”: إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات “بند فضفاض” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية