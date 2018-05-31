الإعلان عن موعد وصول فريق طبي أمريكي متخصص فى جراحة قلب الأطفال إلى طرابلس

ليبيا – يعتزم فريق استشاري امريكي متخصص في جراحة قلب الأطفال زيارة مدينة طرابلس منذ بداية السبت المقبل لإجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات.

وقال المفوض العام للعلاج بالداخل، معتز الأخضر، لوكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاف إن الفريق الأمريكي سيجري أربعين عملية جراحية لقلب أطفال .

وأضاف بأن زيارة هذا الفريق التي تعد الأولى الى طرابلس ستتركز على العمل انطلاقاً من المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب في تاجوراء .

وأشار الاخضر الى ان زيارة الفريق ستستمر أربعة أسابيع مصيفاً بأن هناك توجه لتنفيذ آلية لاستقدام الفرق الطبية الأجنبية إلى ليبيا، بدلا من إرسال المرضى للعلاج في الخارج.

المرصد – متابعات

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