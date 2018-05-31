غدامس.. خفايا دولاب “العرقوب”

عندما يصل الصبي في غدامس إلى سن البلوغ ويقرر الصيام لأول مرة يطلق عليه لقب “العرقوب”، فتقوم جداته وبإشراف والديه، بتزويد الدولاب بأنواع مختلفة من الحلويات الغدامسية وبعض السكاكر وحلوى الحلقوم ومجموعة من علب الطن والسردين والجبن.

ويتم تسليم مفتاح الدولاب للشاب الصائم “العرقوب”، ويحمل أمانة على عاتقه بأن يحافظ على موجودات الدولاب وأن لا يمس أي شئ منها، وهذا يعتبر امتحان وتدريب على التحمل و الصبر والتعود على حفظ الأمانة.

وفي منتصف الشهر الفضيل يطلب الوالد من ابنه فتح الدولاب وإذا مانجح في الامتحان يدعو أصحابه لمشاركته تناول أطعمة الدولاب وبهذا ينتقل الشاب الصائم (العرقوب) من مرحلة الطفولة والمراهقة إلى مرحلة الرجولة.

ولازالت هذه التقاليد متوارثة من بيوت غدامس العتيقة إلى الحديثة منها، مع حدوث نوع من التطور بنوعية الحلويات والسكاكر بما يتناسب المرحلة.

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