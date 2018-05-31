المشري: سنلتزم بجميع بنود اتفاق باريس، ولا أمثل الإخوان المسلمين

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، التزامه بكل بنود إعلان باريس، وبكيفية تطبيقه بإشراف الأمم المتحدة.

وبيّن المشري، في لقاء على قناة فرانس 24، أنه لا وجود لتدخل من أي دولة في عمل المجلس الأعلى للدولة، موضحا أنه شخصيا لا يتلقى دعما من أي دولة، وهو يمثل كافة أعضاء المجلس الأعلى للدولة بجميع انتماءاتهم، ولا يمثل جماعة الإخوان المسلمين.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري شارك في لقاء باريس الذي جرى، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر.

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