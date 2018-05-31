السني: غياب الحلول الوطنية أنتج مبادرة باريس

قال المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، الطاهر السني، الأربعاء، إن لقاء باريس لم يكن لحل مشكل الشرعيات، أو اعتراف الأطراف ببعضها، إنما كان لتجميد الواقع.

وأضاف السني، في تغريدة له على حسابه بتويتر، أن ما حدث هو توافق القوى الفاعلة في المشهد الليبي على حل الأزمة عن طريق صناديق الإقتراع، بعد ما وصفه بـ “الفشل” الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هذا المسار أجمع عليه المجتمع الدولي في “غياب حلول وطنية واقعية”، وفق قوله.

يذكر أن الأطراف السياسية الليبية توافقت في باريس، الثلاثاء، على عدة بنود منها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر من هذا العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية