تحتفل السفارة الإيطالية لدى ليبيا، أمس الأربعاء، بيوم الجمهورية الإيطالي في العاصمة طرابلس.

و أفادت السفارة، في تغريده على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الاحتفال أقيم تحت رعاية جمعية اينياس و شركة اينفازبا خدمة الملاحة الجوية الإيطالية، وعدد من الداعمين لها في ليبيا، لافتة بأن الاحتفال كان يحتفي بأجواء الليالي الرمضانية بليبيا

