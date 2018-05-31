حوادث المرور | نزيف دموي وإقتصادي مستمر بين الليبيين .. داخلية الوفاق تعلن آخر الإحصائيات

ليبيا – نشرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إحصائية مرورية لحوادث الطرقات عن شهر أبريل الماضي شملت نطاق 72 مدينة وبلدية ليبية وبينت إستمرار نزيف الموت والإعقات والخسائر المادية المستمر بين المواطنين لعدة عوامل لعل أهمها عدم التقيد بقواعد المرور والتهور والسرعة الزائدة وتهالك بعض الطرق لعدم صيانتها دورياً وحتى عدم مراعاة المتبع خلال حالات سوء الاحوال الجوية .

وبحسب الاحصائية الصادرة الاربعاء و التي تحصلت عليها المرصد ، بلغت وفيات الحوادث في هذا الشهر 115 شخص توزعت على 333 حادث مروري .

و أظهرت الإحصائية أن عدد الإصابات في هذه الحوادث بلغت 292 إصابة فيما بلغ عدد المركبات المتضررة 439 مركبة .

اما حجم الخسائر المالية والمادية جراء هذه الحوادث الـ333 فقد بلغ 2 مليون و 383 ألف دينار ليبي كما أوضحت الاحصائية ان من بين مالكي السيارات وحاملي رخص القيادة 61 وافداً اجنبياً .

كما بينت إحصائية أبريل زيادة فى عدد الحوادث عن شهر مارس الذي سجل فيه 311 حادث الا ان وفيات مارس كانت اكثر حيث بلغت 122 حالة وفاة .

المرصد – متابعات

وفى مايلي الجدول الرقمي للاحصائية :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية