محاضرة تثقيفية عن مرض التصلب اللويحي في طبي بنغازي

بنغازي 31 مايو 2018 ( وال ) – قدم رئيس وحدة الأعصاب في مركز بنغازي الطبي وعضو هيئة التدريس في كلية الطب جامعة بنغازي، الأستاذ الدكتور عبدالحميد عبدالله الزواوي، محاضرة تثقيفية عن مرض التصلب اللويحي، والأدوية الحديثة التي ظهرت والأجهزة الحديثة التي تعالج المرض.

وبحسب مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي، جاءت المحاضرة تزامنا وإحياء لليوم العالمي للتصلب اللويحي الذي يأتي في 30 مايو من كل عام.

وفي هذا اليوم جرت العادة أن يجتمع عدد من المرضى مع الأطباء لتلقى المحاضرات التثقيفية عن المرض والأدوية الحديثة التي ظهرت مؤخرا وكذلك الأجهزة الحديثة التي ربما تساعدهم لتخفيف الاعاقة التي تكون متواجدة مع هذا المرض.

وجاء في محاضرة الزواوي أن المرض يصيب الشباب فجأة يجد نفسه عاجز عن أي شيء وغير قادر على تحمل المسؤولية ولا يستطيع اعطاء قرارات معينة.

وقال الزواوي ” نحن نحاول من خلال اللقاء مع فريق طبي كامل ومع اخصائي نفسي واجتماعي والجمعيات الخيرية التي لها علاقة بهذا المرض ويوجد جمعية اسمها ” التفاعل للتصلب اللويحي ” وهذه الجمعية رئيسها مريض تصلب اللويحي نشاطاته هائلة جدا حيث أنه يسعى لتوفير الأدوية ويثقف الناس بهذا المرض ويمد جسر التواصل بين المرضى وما بين الأطباء ذوي الاختصاص”.

وعن أسباب مرض التصلب اللويحي قال الزواوي ” للأسف إلى الان غير معروفة أسباب المرض، ولكن أسبابه مناعية بالدرجة الأولى ونادر جدا يكون أسبابه وراثية نادر ما تجد أثنين أخوة مصابين بهذا المرض، وأعراض المرض أنه يصيب الجهاز العصبي بزغللة في البصر ويقل النظر وفشل في الرجلين والحركة وعدم التوازن أو بعض فقدان الاحساس في الأطراف بعض الأحيان يؤثر على العقل والتفكير وقد يؤدي إلى الخرف في عمر مقدم ولكن هو مرض غير قاتل “.

وأوضح الزواوي ” أن مرض التصلب اللويحي عبارة عن مرض مزمن المشكلة الأساسية الاعاقة في سن الشباب، حيث أن هناك العديد من الأدوية المتطورة والغرض من العلاج أنه يوقف أو يحد من شدة الانتكاسة حيث تكون خفيفة جدا ويعطل فترة الانتكاسة مثلا بدل ما تكون شهرية تكون كل ستة أشهر “.

وختم الزواوي بكلمة إلى مرضى التصلب اللويحي وأولياء أمورهم ” على المرضى متابعة العيادة الخاصة بهم داخل مركز بنغازي الطبي حتى يأخذ حقه من العلاج والأدوية إن وجدت ويأخذ حقه من الخدمات النفسية “.( وال – بنغازي ) ب خ /س ع

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