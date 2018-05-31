الحصادي: درنة تتعرض للتجويع والعقاب الجماعي للمدنيين أمام مرأى الجميع

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، أن مدينة درنة تتعرض للتجويع والعقاب الجماعي للمدنيين أمام مرأى ومسمع الجميع، حسب قوله.

وأوضح الحصادي، أن درنة تعيش في ظلام كامل، بسبب انهيار شبكة الكهرباء، إضافة إلى انقطاع المياه وتوقف محطة تحلية المياه، مبينا أن الحصار منع دخول الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية وغاز الطهي والأدوية ومستلزمات الأطفال للمدينة.

واعتبر الحصادي، أن استخدام سياسية تجويع المدنيين في حالات النزاع المسلح كسلاح يعد جريمة حرب تحظرها كل الشرائع والقوانين، مؤكدا أن مرتكبوها لن يفلتوا من العقاب، بحسب تصريحه لشبكة الرائد الإعلامية.

ووجه عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة، نداء إنسانيا عاجلا من أجل التدخل الفوري لحماية المدنيين من القصف والتجويع والعقاب الجماعي.

وتشهد محاور القتال في مدينة درنة شرق البلاد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلف أضرارا في البنية التحتية المدنية.

ويعيش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

وقد طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، في بيان سابق لها، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد، وفق قولها.

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