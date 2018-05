وفد طيران تونسي يزور مطار بنينا الدولى

المتوسط:

اجتمع وفد من مصلحة الطيران التونسي مع إدارة مطار بنينا، أمس الأربعاء، وذلك إثر زيارتهم للمطار للوقوف على مدى جاهزيته و آخر تطورات الأوضاع به.

وأفادت مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي، في تدوينه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” بأن الاجتماع دار بحضور معاون مدير عام مطار بنينا السيد مفتاح ادريس و مدير مصلحة الطيران الليبي عبدالحميد البرعصي حيث بحثوا مع الوفد التونسي ، آخر الاستعدادات لاستقبال طائرات من مصلحة الطيران التونسي ، مضيفين بانهم في انتظار نتائج التقييم لهذه الجولة.

