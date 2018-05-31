كما فعلها سابقاً ببنغازي .. الغرياني يدعو إلى العصيان المدني لنصرة تنظيم القاعدة في درنة ويحمل فرنسا إراقة الدماء

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا مفتي ليبيا المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني جميع الليبيين بالخروج في مظاهرات متواصلة بهدف نصرة مجاهدي شورى درنة – القريب من تنظيم القاعدة الإرهابي – ورفع الظلم عنهم، بحسب وصفه .

وطالب المفتي المعزول كافة أحرار ليبيا – حسب قوله – بإعلان العصيان المدني في كافة أنحاء البلاد حتى يتم رفع الظلم على مدينة درنة ونسائها وأطفالها، وأن لا يعودوا إلى بيوتهم حتى يتوقف قصف المدنيين.

وشدد الغرياني على من أسماهم ثوار ليبيا رد “البغاة والانقلابيين” والدفاع عن مدينة درنة لأن هناك من يريد أن يجتثهم حتى لا يبقى في البلاد إلا من يرضخ لحكم العسكر .

ودعا المفتي المعزول – خلال برنامج الإسلام والحياة المذاع عبر قناة التناصح التابعة للجماعات الإرهابية – الليبيين للخروج بالآلاف في الميادين والساحات حتى يتوقف قصف المدنيين في درنة، منوهًا أنه قد برأ نفسه بطلبه هذا لأهل ومجاهدي درنة، حسب زعمه .

وبخصوص اجتماع و لقاء باريس قال الغرياني : ” أقول للمسؤولين لو كان لكم أقارب في درنة لما ذهبتم إلى فرنسا والفرنسيون الذين لم تستطيعوا أن تنطقوا أمامهم بكلمة هم متورطون في دماء أهل هذه المدينة لأنهم يدعمون حفتر؛ والمسؤولون ذهبوا لفرنسا ولم يعترضوا عليها بكلمة”.

وختم حديثه فى هذا الصدد قائلاً : الذين أصدروا بيان المبادرة الفرنسية لن يطبقوا منه شيئا؛ وبأنهم فقط يريدون أن يقولوا أنجزنا شيئا أقل ما يجب على المسؤولين هو أن يستقيلوا ويقولوا لن نواصل هذا الاتفاق حتى يتوقف القتل والحصار عن درنة”.

يشار إلى أن الغرياني طالب – خلال فترة الاشتباكات في مدينة بنغازي بين القوات المسلحة والجماعات التكفيرية – التوجه لقتال حرس المنشآت النفطية في الهلال النفطي وقوات الجيش في بنغازي، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها نصرة الجماعات الإرهابية التي تقاتل القوات المسلحة، بل أن حتى تصريحاته تسببت في نشر الفتنة والاقتتال بين أبناء القبائل والمدن

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