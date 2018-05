قيادات أمنية تبحث سبل تأمين المنافذ الجوية والبرية

المتوسط :

اجتمعت عدد من القيادات الأمنية بمختلف المدن الليبية لبحث تفعيل الخطة الأمنية داخل المنافذ الجوية والبرية في البلاد.

وأفادت مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي ، في تدوينه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، بأن الاجتماع حضره كل من مدير الدائرة الأمنية الثالثه العقيد الصادق اللواطي و مدير مديرية أمن المرج العقيد عادل عبدالعزيز و مدير مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي العقيد خالد لكاديكي و مدير مديرية أمن منفذ ميناء بنغازي البحري العقيد أحمد الشامخ و العقيد رافع البرغثي مدير أمن توكرة و العقيد عبدالعالي ماضي مدير أمن الأبيار و العقيد طاهر بالحمد مدير أمن جردس و العقيد فرج العبيدي مقرر الدائر الأمنية الثالثه و رائد احمد الفضيل مدير الدعم المركزي و العقيد هاني زهري معاون مدير أمن منفذ ميناء بنغازي البحري.

وتطرق الاجتماع ايضا لبعث عدد من المواضيع الأمنية الأخرى وسبل تفعيل الخطة الأمنية في الدائرة الثالثة، فضلا عن اشادة المجتمعون بالجهود المبذولة في تأمين مطار بنينا الدولي من قبل مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدوليز

