مستشار «السراج»: اجتماع باريس هدفه تجميد الوضع بالبلاد

أفاد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، الطاهر السني، أن اجتماع باريس بين الأطراف الليبية الأربعة برعاية أممية الذي عقد الثلاثاء الماضي، لم يكن الهدف منه حل أزمة الشرعيات داخل ليبيا أو اعتراف الأطراف ببعضها البعض وإنما يهدف إلى تجميد الوضع القائم بين تلك الأطراف.

وأوضح السني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أمس الأربعاء، أن ما جرى بين الأطراف الليبية هو توافق على حل الأزمة عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العاشر من ديسمبر المقبل، ويأتي هذا الحل بعد فشلهم طيلة الثلاث أعوام الماضية لإنهاء الأزمة بالبلاد، مضيفا بأن هذا المسار أيده عليه المجتمع الدولي في ظل غياب حلول وطنية واقعية.

