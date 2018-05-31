ماذا في زيارة أعيان قبائل بنغازي لمستشفى الهواري العام؟

استقبل مدير مستشفى الهواري الدكتور عمران الشعاب الفيتوري صباح اليوم الاربعاء وفدا من مشايخ واعيان القبائل ببنغازي .

وقال رئيس مكتب الاعلام بالمستشفى هاني العريبي لبوابة افريقيا الاخبارية ان الاجتماع ضم مدير ادارة الشؤون الادارية و الخدمات اكريم العبار و الدكتور محمد الزني رئيس عناية القلب وعدد من مدراء الادرات بالمستشفى.

العريبي قال أن ادارة المستشفي قدمت شرحا وافيا للشيوخ عن خطة عمل هذا المرفق خلال المدة القادمة ، مشيرين الى ان الادارة تنفذ تعليمات وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب.

واوضح العريبي أن ا”لخطة شملت تجهيز غرف العنايات الفائقه وعناية القلب وتشغيل قسم قسطرة القلب ، وقد كلفت شركة لانجاز شبكة الاكسجين الي جانب صيانة الطابق الاول والذي يحتوي علي عدد (100) سرير لحل مشكلة السعة السريريه حيث تقوم شركة ليبيانا للهاتف المحمول بعملية صيانة الطابق الاول وهي في اخر مراحل الصيانه الي جانب تكليف شركة لحل مشكلة الصرف الصحي وقد باشرت العمل فعليا”.

العريبي قال أن “الوفد اثنى على المجهودات المبذولة و علي وقوفهم ودعمهم غير المحدود لهذه الجهود و علي استعدادهم للاتصال بالجهات الرسمية لحل اي عائق امام ادارة المستشفى”.

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