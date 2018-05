المتوسط :

أعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيه بيروني” عن آمله في التزام الأطراف الليبية بتطبيق مخرجات اجتماع باريس التي تم الاتفاق عليها، وألا تصبي مجرد كلمات بدون محتوى.

وأكد “بيروني”، خلال لقائه التلفزيوني بقناة “راي نيوز” الإيطالية، أمس الأربعاء، أن الانتخابات هو أمر يخص الليبيين فحسب ، مشددا على أن قراراتهم لابد أن تنبع من داخلهم .

وأوضح “بيروني” بأن بلاده تعمل عن كثب لدعم خطة المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة” لتحقيق المصالحة الشاملة والحقيقية في ليبيا.

The post السفير الإيطالي لدى ليبيا يأمل بتطبيق مخرجات اجتماع باريس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية