مواطنين يقيمون عرسا في بنغازي  لإحياء العادات التاورغية

اقام عدد من المواطنين، أول أمس الثلاثاء، عرسا ليبيا بمعرض ” صنع في سوريا “في بنغازي وذلك لإحياء عادات وتقاليد أهالي تاروغاء المُهجرة قسراً، وعرض للمقتنيات التراثية واللباس الشعبي والمصنوعات اليدوية.

وقالت إحدى المسؤولين عن التنظيم إن العرس جاء لنشر عادات وتقاليد المدينة المهجرة قسراً وقد تضمن اليوم الأول من العرس ويوم الحنة والزفة والأسبوع وسط حضور جماهيري كبير داخل الجناح الليبي

