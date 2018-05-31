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مواطنين يقيمون عرسا في بنغازي  لإحياء العادات التاورغية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

اقام  عدد من المواطنين، أول أمس  الثلاثاء، عرسا ليبيا بمعرض ” صنع في سوريا “في بنغازي وذلك لإحياء عادات وتقاليد أهالي تاروغاء المُهجرة قسراً، وعرض للمقتنيات التراثية واللباس الشعبي والمصنوعات اليدوية.

وقالت إحدى المسؤولين عن التنظيم إن العرس جاء لنشر عادات وتقاليد المدينة المهجرة قسراً وقد تضمن اليوم الأول من العرس ويوم الحنة والزفة والأسبوع وسط حضور جماهيري كبير داخل الجناح الليبي

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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