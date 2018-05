مدير أمن «كاباو» يتفقد مراكز الشرطة بالمدينة

المتوسط :

تفقد مدير أمن كاباو مراكز الشرطة بالمنطقة الجبلية الواقعة بمدينة جبل نفوسة وذلك للوقوف على سير العمل داخل هذه المراكز.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أن الجولة أعقبها عقد اجتماع لعدد من منتسبي مديرية أمن كاباو لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجههم في أداء العمل وإيجاد الحلول لهذه المشاكل بهدف العمل في أحسن الظروف وتقديم الخدمات للمواطنين.

