مكتب ضرائب مطار معيتيقة يوضح تفاصيل قراره بشأن فرض ضريبة على فئة من الأجانب المغادرين للبلاد

أصدر مكتب جوازات مطار معيتيقة بياناً حول ما أثير فى الايام الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن فرضه ضريبة على الاجانب والاجنبيات المتزوجات من ليبيين تقدر بالآلاف الدينارات مشيراً الى ان قراره لا ينطبق الا على فئة معينة من الأجانب .

وفى البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، قال المكتب انه منشأ عملاً بقرار وزير مالية الوفاق اسامة حماد وان تبعيته لإدارة ضرائب طرابلس ويقوم بتنفيذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل .

واضاف بأن المادة الاولى من القانون المشار إليه أعلاه تعتبر أي دخل تحقق داخل ليبيا من أي نشاط خاضعاً للضريبة ؛ كما ان التشريعات النافذه تعد كل من تجاوز مدة إقامته ستة أشهر داخل البلاد مقيماً ويخضع لكافة التشريعات بالخصوص .

وأضاف موضحاً : ” بما أن الكثير من الأيدي العاملة داخل ليبيا تمارس آنشطتها خارج نطاق القانون صار لزاماً من تنفيذ أحكام القانون بأعتبار أن قوانين الضرائب من القوانين السيادية ” .

وبناءً عليه ، أكد المكتب على انه وبالتنسيق التام مع مكتب الجوازات ، يتولى فرض الضريبة على من يخضع لها وفقا للمقررات القانونية فضلا على أن المكتب يعمل على جباية الضريبة ( ضريبة الاجور والمرتبات ) على العمالة الاجنبية المغادرة عبر المطار في حالة عدم ثبوت إجراءات إقامة قانونية لهم .

اما عن قيمة الضريبة فأشار البيان الى ان لا قيمة محددة لها كما اشارت بعض صفحات مواقع التواصل مشيراً الى ان القيمة ستستخرج بأحتساب قيمة الدخل الشهري للعامل بمعدل الحد الأدنى للاجور والمرتبات الا وهو 450 دينار وفقا لما تنظمه القرارات واللوائح المعمول بها داخل ليبيا .

وأعرب مكتب ضرائب معيتيقة عن استغرابه الشديد تجاه الهجمة التي قال انها تشن عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً إلتزامه بالقوانين والتشريعات النافذة وإحترام العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كافة بلدان العالم وعلى الاخص دول الجوار .

وفى ختام بيانه ، أكد المكتب على جاهزيته التامة لإجراء أعمال التفتيش والمتابعة من قبل كافة الاجهزة الرقابية تجاهه ، مسجلاً فى ذات الوقت تقديره لكافة الاجهزة العاملة بالمطار على تعاونها التام للمحافظة على سيادة الدولة وارساء تطبيق القانون ، وفقاً لنص البيان .

يشار الى ان مكتب ضرائب مطار معيتيقة الدولي كان قد أُفتتح وباشر العمل فى 20 مارس الماضي بحضور وزير مالية الوفاق اسامة حماد وعدد من مسؤولي الوزارة ومصلحة الضرائب .

ويأتي إفتتاح المكتب وفقاً لمصادر وزارة المالية لعدة أسباب من بينها تزايد نسبة وكمية الواردات والبضائع المشحونة جواً عبر المطار من وإلى ليبيا .

المرصد – خاص

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