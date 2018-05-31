تفجير إرهابي بدرنة يسفر عن ضحايا من المواطنين

قامت الجماعات الارهابية في درنة اليوم بعملية تفجير عبر مفخخات راح ضحيتها عدد من المواطنين بالمدينة .

وأكد شاهد عيان على حادثة التفجير لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” ان عملية التفخيخ التي استهدفت المواطنين كانت معدة للتفجير بالقرب من الطريق العام بالرغم من تحذير وتنبيه المواطنين من مثل هذه المفخخات .

مضيفا أن “الارهابيين قاموا بتفجير العبوة المفخخة بواسطة جهاز تحكم عن بعد وذلك عند تقدم مجموعة من القوات المسلحة نحوها”، مشيرا إلى أن” هذه العملية هي طريقة جديدة يقوم باستخدامها الإرهابيين في التفخيخ والتفجير عن بعد لمنع تقدم الجيش واستهداف المدنيين”.

وأوضح شاهد العيان أن “هذه العمليات التي يقوم بها الإرهابيين في استهداف المدنيين الأبرياء؛ تأتي كمحاولة يائسة وردة فعل على خسائرهم امام تقدم القوات المسلحة علي الإرهابيين في درنة” وفق تعبيره.

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