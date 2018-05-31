بالصور: تخريج الدفعة 62 من منتسبي الإدارة العامة للبحث الجنائي بمعهد تدريب الشرطة ببنغازي التابع لوزارة الداخلية

بنغازي 30مايو 2018 (وال)- أقيم ليل الأربعاء بمعهد تدريب الشرطة ببنغازي حفل تخريج الدفعة 62 لمنتسبي الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي والناطق باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي، إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

قدم الطلبة الخريجين البالغ عددهم 250 عنصرا تلقوا تدريبات خاصة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، عروضا قتالية وأمنية عالية المستوى، إضافة إلى عروض في الدفاع عن النفس والمسير العسكري بشكل محترف للغاية.

ويأتي تخريج هذه الدفعة ضمن المتابعة الحثيثة والجدية لوزارة الداخلية بهدف الارتقاء بقدرات رجل الأمن إلى المستوى الأفضل، خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها ليبيا في حربها ضد الإرهاب.

وأشرفت على تدريب هذه الدفعة الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية بإمرة العقيد خميس الوزان كأول دفعة يتم تخريجها من معهد تدريب الشرطة ببنغازي بعد إتمام عملية صيانته واستئنافه للعمل.

وبمجرد تخرجهم، يعد الطلبة الـ 250 أعضاء في الإدارة العامة للبحث الجنائي التي يرأسها العقيد صلاح هويدي الذي كلف مؤخرا بمهام مدير مديرية أمن بنغازي.

ووفقا لمدير مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي، فإن هذه الدفعة تلقت تدريبات القوات الخاصة وضمت 250 عنصرا من مختلف أقسام الإدارة العامة للبحث الجنائي كخطوة أولى في إطار إعداد الكوادر وتدريبها التدريب الجيد.

وأوضح العرفي أن هذه الدفعة تأتي في إطار الجهود الهادفة إلى صقل مهارات الكوادر الأمنية وتدريب صف أول من القادة للمرحلة القادمة، والعمل المستمر على إعداد الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير والمناهج العلمية والتدريبية.

وأشار إلى أن الدورة اشتملت على عدة جوانب ميدانية ونظرية، وهدفت إلى تدريب وإعداد كوادر أمنية علمية مؤهلة لاستلام مهامهم في المؤسسات الأمنية، لافتا إلى أن المتدربين تلقوا خلال هذه الدورة على مدى ثلاثة أشهر جملة من العلوم الأمنية والقانونية والعلوم المساعدة وتدريبات ميدانية خاصة.

وأكد أن الدورة تركزت على تزويد رجال الأمن بالقدرات اللازمة للخوض في أخطر المداهمات وفي أصعب الظروف المناخية والبيئية، من خلال مطاردة العناصر الإجرامية داخل المدن واستدراجهم للمناطق المفتوحة وفتح الثغرات في الأماكن المبنية (أي في الشوارع والمدن).

وفي كلمة له بالمناسبة، حيا معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف خريجي هذه الدفعة معلنا ترقية العشرة الأوائل إلى رتبة نائب عريف بالإدارة العامة للبحث الجنائي.

كما حيا معاليه كافة القائمين على وزارة الداخلية من إدارة عامة للتدريب وإدارة عامة للبحث الجنائي وغيرها من الإدارات، مثمنا دور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني طيلة توليه مهام وزير الداخلية في المدة الماضية.

وطلب معاليه من الحضور الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء التفجير الإرهابي الغادر الذي وقع قبل أيام في شارع جمال عبد الناصر ببنغازي وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

وقال معاليه إنني “اطمئن الجميع أننا توصلنا إلى نتائج في تفجير شارع جمال عبد الناصر بعد تفريغ كاميرات المراقبة ونحن رهن إشارة النيابة العامة التي تجري تحقيقاتها في الحادث المأساوي”.

وأوضح معاليه أن العدو الإرهابي لن يهدأ له جفن حتى ينغص فرحتنا بهزيمته من حين إلى الآخر، مؤكدا أن رجال الأمن سيقفون للإرهابيين بالمرصاد حتى تحرير كافة ربوع الوطن منهم.

يشار إلى أن هذه هي الدفعة الأولى التي تتخرج في عهد معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف.(وال – بنغازي) ا م : تصوير / محمد فليفل

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