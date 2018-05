حكماء «تاورغاء» يرفضون ميثاق الصلح مع مصراته

المتوسط

أعلن مجلس الحكماء والشورى لمدينه تاورغاء، رفضهم القاطع لميثاق الصلح مع مصراته بشكلها الحالي التي احيلت رسميا من المجلس المحلي لمدينه تاورغاء ، مشيرين إلى أنها لا ترقى الى المبادئ المتعارف عليها في مواثيق الصلح الاجتماعي.

وأكد المجلس، في بيان لهم أمس الاربعاء، تحصلت المتوسط على نسخة منه، بأنهم ليسوا ضد الصلح والتعايش السلمي و حسن الجوار بين المدينتين.

وطالب المجلس، من أهل الحل بالتدخل بشأن انهاء معاناة النازحين في مخيمات قرارة القطف وطي صفحه الماضي والبداية الى تأسيس مصالحه شاملة في ربوع ليبيا بداياتها عوده النازحين إلى مدينتهم

وأكد المجلس، بأن الممثل الوحيد للمدينة اجتماعيا هو مجلس الحكماء والشورى المتمثل في عشائرها و القبائل القاطنة، محذرا من التصرفات والخروقات الفردية التي يقوم بها بعض ابناء المدينة بغيه الوصول الى حلول دون التنسيق مع المجلس وفي حاله حدوث مثل هذا يعد خرقا اجتماعيا يعرض مرتكبيه الذين لا يمثلون الا انفسهم للجزاء.

