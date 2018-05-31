بلدية أبوسليم تقيم مأدبة إفطار للعاملين بشركة الخدمات العامة

أقامت بلدية أبوسليم أمس الاربعاء مأدبة إفطار جماعي لرجال شركة الخدمات العامة فرع ابوسليم، تقديراً وعرفاناً لما يقدمونه من خدمات يومية خاصة خلال هذا الشهر الكريم.

حضر المأدبة التي اقيمت بمقر فرع الشركة، عميد بلدية ابوسليم عبد الرحمن الحامدي، وعضو المجلس البلدي عبد العزيز دغمان وموظفو الديوان بالبلدية ورجال الحرس البلدي والمرور ومدراء المكاتب الخدمية بالبلدية.

وبين المكتب الاعلامي بالبلدية ان اقامة هذه المأدبة هي رسالة شكر عرفان وتقدير للمجهودات التي يقدمها رجال الخدمات العامة لأهالي ابوسليم، منوها بالشكر والثناء لرجال الامن الذين يسهرون على امن وراحة المواطن.

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