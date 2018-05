«جهاز الهجرة » يرحل 221 مهاجرا غير شرعي إلى بلدانهم

المتوسط :

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 221 مهاجرا غير شرعي إلى بلدانهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ،عبر ثلاث رحلات جوية من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وأوضح الجهاز ، فرع طرابلس، في بيان له أمس الأربعاء ، أن “163مهاجراً من الجنسية الصومالية غادروا إلى بلادهم ، وذلك على متن طائرة من شركة البراق وذلك عبر رحلة مباشرة للمرة الأولى تقوم بنقل مهاجرين من مطار معيتيقة الدولي إلى العاصمة الصومالية مقديشو

كما اكد الجهاز على مغادرة 30 مهاجرا من بنغلاديش، و28 مهاجرا من باكستان إلى بلادهم ، عبر رحلتين من مطار معيتيقة الدولي، وتأتي عمليات الترحيل ضمن برنامج العودة الطوعية في ليبيا

