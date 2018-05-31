"مكافحة الهجرة غير الشرعية": ترحيل المهاجرين المغاربة قبل نهاية رمضان

تعهد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد محمد بشر بإتمام إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أبناء المغرب الشقيق.

وأكد بشر في تصريح صحفي أدلى به الليلة الماضية عقب مأدبة الإفطار التي تمت إقامتها بمركز الإيواء بطريق السكة بالعاصمة طرابلس ان إجراءات الترحيل ستنتهي قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

المائدة حضرها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني واغلب مندوبي السفارات الافريقية والاسيوية.

وبعد مأدبة الإفطار التقى العميد محمد بشر مع المهاجرين المغاربة وشكرهم على اخلاقهم في كل مراكز الايواء التابعة للجهاز مبينا الاثار السلبيّة للهجرة على المهاجر كعدم الشعور بالاستقرار، والبعد عن العائلة، والأقارب، والأصدقاء، وعدم الشعور بالانتماء والاطمئنان، والتخلّي عن بعض القيم والمبادئ والعادات والتقاليد.

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