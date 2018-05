أهابت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع طرابلس بجميع أعضاء فرع الادارة طرابلس والمنقطعين عن العمل والمتغيبين وكذلك الذين صدر في حقهم قرارات نقل للعمل بالفرع ولم يلتحقوا ضرورة الالتحاق بأعمالهم وذلك بشأن تسوية أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

وحذرت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.

