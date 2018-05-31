الجيش يحرز تقدما جديدا في درنة

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أن قوات الجيش تمكنت أمس الأربعاء من إحراز تقدم جديد في مدينة درنة.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الجيش الليبي تتقدم بخطوات ثابتة نحو درنة التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى، مشيرة إلى أن هناك تمركزات جديدة لقوات الجيش الليبي بعد تحقيقها لانتصار كبير في مختلف المحاور، ودك لمعاقل العدو الإرهابي بمختلف أنواع الأسلحة.

وكان معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي صلاح بوطبنجات، قد أكد في وقت سابق أن مدينة درنة تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات ليلية شهدتها يوم الثلاثاء بين قوات الجيش والجماعات المتطرفة المسيطرة على المدينة.

وقال بوطبنجات في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” إن قوات الجيش أحرزت تقدما ميدانيا وسيطرت على العديد من المواقع التابعة للجماعات المتطرفة منها الملعب البلدي وشركة البنية التحتية الواقعين في المدخل الغربي لدرنة.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من مصادرة منظومة اتصالات تابعة للجماعات المتطرفة.

يذكر أن قيادة الجيش شددت على أن من يسلم نفسه من الجماعات الإرهابية سيحظى بمحاكمة عادلة ولن يكون مصيره مثل المقبوض عليهم متلبسا بحمل السلاح ومقاومة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والانتماء للعصابات الإرهابية مشددة على أن الجرم لا يتعدى الفاعل وباقي العائلة منه براء.

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