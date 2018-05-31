الثني يبحث سير تنفيذ المشروعات في طبرق

تابع رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، يوم أمس الأربعاء سير العمل بالمشاريع التي تنفذها الحكومة في بلدية طبرق، وما تم إنجازه منها حتى الآن.

وبحث الثني خلال اجتماعه مع وكيل بلدية طبرق عبد الله سحام ماتم تنفيذه من مشاريع بلدية طبرق المعلن عنها، وأبرز العراقيل التي تواجه سيرها وكيفية تذليلها.

حيث قدم وكيل بلدية طبرق لرئيس مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن ما تم إنجازه في المشاريع التي تم إقرارها خلال الجولة التي أجراها الثنى مؤخرًا في بلديات منطقة البطنان.

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