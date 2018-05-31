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التكبالي : اجتماع باريس لن ينجح والحل في ليبيا بيد الدول الفاعلة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي، إن اجتماع باريس لن ينجح لأنه طرح قديم بأسلوب وديباجة مغايرة.

وأضاف التكبالي في اتصال هاتفي مع بوابة افريقيا الإخبارية بطرابلس انه من سخف الزمن ان الذين أتوا بالسراج  يعلمون ضعفه وانه يجيد ترديد الكلام فقط، لتدجين ميليشيات هي الحاكم الفعلي في العاصمة، ومن فرط لهفة الليبيين على إنهاء محنتهم يتلقفون كل مبادرة على انها الحل.

وعن الحل حسب رؤيته قال التكبالي، إن الحل في يد الدول الفاعلة في ليبيا، واصفا التفاوض مع الميليشيات  بالعبث ولا يمكن ان يأتي بنتائج.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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