قناو : هذه نتائج لقاء باريس الإيجابية

قال الخبير القانوني الليبي مفتاح قناو، أمس الأربعاء، إن مؤتمر باريس حقق نتائج تدعو للتفاؤل، وذكر قناو أبرز ما اعتبره نتائج تدعو للتفاؤل،”الاعتراف المتبادل لاطراف النزاع ، فلاول مرة يجلس قائد عام الجيش مع قيادات الأخوان (حزب العدالة والبناء ) ويحدث بينهم اتفاق، ومن الواضح أن الاتفاق ليس وليد اللحظة بل تمت مناقشته بتوسع في طرابلس والرجمة .

كما اعتبر قناو تحديد 10 ديسمبر موعداً حتمياً للانتخابات وبمباركة دولية من خلال حضور عدد من الرؤساء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والاقليمية بأنه “يعطي للموعد المحدد أهمية وحرص على الالتزام به“.

وختم باعتبار ما تم في باريس بأنه “خطوة أن تكون فاتحة خير لمستقبل البلاد إذا التزمت الاطراف بتنفيذ استحقاق الانتخابات في موعدها وكانت راضية بنتائجها وأن تسلم ما بيدها للمجلس النيابي المنتخب“.

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