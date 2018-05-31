أقيم بمعهد تدريب الشرطة في بنغازي، حفل تخريج الدفعة 62 لمنتسبي الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية ليل الأربعاء.

ووفقاً لمدير مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي، فإن هذه الدفعة التي ضمت 250 عنصراً من مختلف أقسام الإدارة العامة للبحث الجنائي، تلقت تدريبات اشتملت على عدة جوانب ميدانية ونظرية، حيث هدفت إلى تدريب وإعداد كوادر أمنية علمية مؤهلة لاستلام مهامهم في المؤسسات الأمنية، لافتاً إلى أن المتدربين تلقوا خلال هذه الدورة على مدى ثلاثة أشهر جملة من العلوم الأمنية والقانونية والعلوم المساعدة وتدريبات ميدانية خاصة.

كما بين العرفي، أن الدورة تركزت على تزويد رجال الأمن بالقدرات اللازمة للخوض في أخطر المداهمات وأصعب الظروف المناخية والبيئية، من خلال مطاردة العناصر الإجرامية داخل المدن واستدراجهم للمناطق المفتوحة وفتح الثغرات في الأماكن المبنية.

ويأتي تخريج هذه الدفعة ضمن المتابعة الحثيثة والجدية لوزارة الداخلية بهدف الإرتقاء بقدرات رجل الأمن إلى المستوى الأفضل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها ليبيا في حربها ضد الإرهاب.

يذكر أن حفل التخريج، تم بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، إلى جانب عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، إضافة إلى الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

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