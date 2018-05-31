العليا للامتحانات تناقش الترتيبات الأمنية لإجراء امتحانات الثانوية

ناقش وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام رئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة خلال اجتماعه التقابلي مع مدير مديرية أمن طرابلس صلاح السموعي، الترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوية للعام الجاري.

وأوضحت وزارة التعليم ،أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، تخلل مناقشة كافة الترتيبات التي أعدتها الوزارة فيما يخص إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في تجمعات موزعة على القاعات والمدرجات بالجامعات والكليات والمعاهد العليا.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة، البدء الفعلي في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالشق الأمني والإداري لتأمين اللجان الامتحانية من خلال التنسيق بين الوزارة والمديرية، مثمناً جهود مديريات الأمن في البلديات في لتأمين مقار اللجان الامتحانية.

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