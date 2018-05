“برلماني” يكشف لـ” المتوسط” تفاصيل الهجوم على قاعدة تمنهنت

خاص المتوسط

أكد عضو مجلس النواب عن الجنوب، “علي السعيدي ” أن الجيش تمكن من صد هجوم على قاعدة تمنهنت على تمام الساعة 4 فجر اليوم الخميس، شنته مجموعات تابعة للمعارضة التشادية وما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي ومجموعة مسلحة من مصراتة.

وأوضح ” السعيدي” في اتصال هاتفي مع صحيفة “المتوسط ” أن سلاح الجو تدخل بشكل سريع وقام بقصف المجموعات المهاجمة وطردها قبل الدخول إلى قاعدة تمنهنت.

وحمل السعيد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نتيجة هذا الهجوم الذي وصفه بالإرهابي، مضيفا “لا ننسى ان الداعم الأساسي لهذه المجموعات هو المجلس الرئاسي”

وبين ” السعيدي”، أن المهاجمين استهدفوا البوابة الأمامية للقاعدة بسيارات مصفحة، مشيرا إلى أن الجنود قاموا بالرد على المسلحين وتمكنوا من طردهم خارج القاعدة.

وأشار “السعيدي”، إلى أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير عربتين مسلحتين للمجموعات المسلحة المهاجمة، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المسلحين متواجدين في مشروع النخيل، حيث يعمل الجيش على ملاحقتهم والتعامل معهم.

وأكد ” السعيدي” أن الجيش يسيطر بشكل كامل على منطقة تمنهنت وعلى القاعدة، مشيراً إلى أن الجنود في حالة استعداد وطوارئ منذ فترة تحسباً لهجوم مماثل.

وبين ” السعيدي” أن المنطقة تشهد هدوء نسبي، نافياً الإشاعات التي تتحدث عن توترات أمنية في منطقة الجفرة وسط ليبيا.

وكان عضو مجلس النواب، علي السعيدي أكد في تصريح خاص لـ” المتوسط” مقتل 4 جنود من قوات الجيش خلال الهجوم المباغت الذي استهدف قاعدة تمنهنت الواقعة في مدينة سبها بالجنوب الليبي صباح اليوم الخميس الذي قام به ما يسمى بسريا الدفاع عن بنغازي والمعارضة التشادية ومجموعة مسلحة من مصراتة.

