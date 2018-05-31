أمن طرابلس يستعد لتأمين امتحانات الشهادة

التقى وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام، عادل جمعة، مع الجهات الأمنية في طرابلس وناقش ملف التنسيق بين وزارة التعليم والأجهزة الأمنية بشأن الترتيبات التي يجب أن تسبق إجراء امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2017-2018.

وبحث وكيل وزارة التعليم مع مدير مديرية أمن طرابلس، العميد صلاح السموعي، ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة بطرابلس الكبرى ومندوب جهاز المباحث العامة الخطط اللازمة لتوفير بيئة أمنية تُناسب لجان الامتحانات بما يضمن سيرها بأفضل صورة.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم ومديرية أمن طرابلس لتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لسير امتحانات استكمال مرحلة الشهادة الثانوية بالطريقة المطلوبة.

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