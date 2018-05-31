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سيالة يصل تشاد للمشاركة في اجتماع وزاري يخص المنطقة

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

وصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، إلى العاصمة أنجامينا صباح اليوم الخميس الموافق 31 مايو 2018 للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بمشروع مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، كان في استقبال سيالة عند وصوله إلى مطار أنجامينا الدولي بجمهورية تشاد نظيره الوزير شريف محمد زين وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي في جمهورية تشاد.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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