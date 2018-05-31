الدائرة الأمنية الثالثة تبحث تفعيل الخطة الأمنية داخل المنافذ

المرج 31 مايو 2018 (وال)- عقد مدير الدائرة الأمنية الثالثة العقيد الصادق اللواطي، اجتماعاً ضم مديري الأمن بالمنطقة الشرقية والمنافذ البحرية والبرية .

هذا وتناول الاجتماع مناقشة حزمة من الملفات أبرزها تفعيل الخطة الأمنية داخل المنافذ الجوية والبرية، وتواصل المباشر مع مديري المنافذ، إلى جانب مناقشة عدة أمور تخص الدائرة الأمنية الثالثة، وتفعل الخطة الموضوعة من قبل مدير الدائرة العقيد الصادق اللواطي .

ونوه مدير الدائرة الأمنية الثالثة العقيد الصادق اللواطي للجهود المبذولة في تأمين مطار بنينا الدولي من قبل مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي بإمرة العقيد خالد الكاديكي .

وذكر مكتب إعلام الأمني للإدارة العامة لأمن المنافذ أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، حضره مدير مديرية أمن المرج عقيد عادل عبد العزيز، ومدير مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي عقيد خالد الكاديكي، ومدير مديرية أمن منفذ ميناء بنغازي البحري عقيد أحمد الشامخ، ومدير أمن توكرة عقيد رافع البرغثي، ومدير أمن الأبيار عقيد عبد العالي ماضي، مدير أمن جردس العبيد عقيد طاهر بالحمد، ومقرر الدائر الأمنية الثالثة عقيد فرج االعبيدي، ومدير الدعم المركزي رائد أحمد الفضيل، ومعاون مدير أمن منفذ ميناء بنغازي البحري عقيد هاني زهري . (وال- المرج) ر ت

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