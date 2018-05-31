بنغازي تستعد لاستكمال تنفيذ التغذية بمياه النهر الصناعي

قام عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، اليوم الخميس، بالتوقيع على محضر استكمال منظومة تغذية مدينة بنغازي بمياه النهر الصناعي.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن المشروع يهدف إلى استكمال منظومة تغذية مدينة بنغازي بمياه النهر الصناعي حيث سبق في عام 1993 م تنفيذ غرفة تخفيض الضغط رقم (3) وكذلك غرفة تخفيض الضغط رقم (4) ولم يتم في تلك الفترة تنفيذ غرفة تخفيض رقم (5) لوجود عوائق مما أدى إلى تأجيل تنفيذ خط المياه قطر( 1000 مم ) وغرفة تخفيض الضغط رقم (5) مما ترتب عليه عدم وصول مياه النهر الصناعي إلى الأحياء الواقعة شمال وشمال شرق المدينة وهى تجمعات( الوحيشي _ حي على بن أبى طالب (السريتى ) _ شبنه _ حي السلام _ سيدي يونس _ وسط البلاد – إخربيش ) بالإضافة إلي ضعف الإمداد المائي لهذه التجمعات في فصل الصيف.

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