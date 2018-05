” الوطنية لحقوق الإنسان” تحمل ” الرئاسي” مسئولية اختطاف مؤسس حراك صوت الشعب

المتوسط:

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الاختطاف التي تعرض لها مؤسس حراك صوت الشعب محمد أبو عجيلة يوم الأربعاء بمدينة طرابلس من قبل مسلحين تابعين لما يعرف بكتيبة باب تاجوراء التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، خلال بيان لها اليوم الخميس،” إن مؤسس حراك صوت الشعب تم اقتياده إلى جهة مجهولة، على خلفية انضمامه إلى مظاهرات اهالي منطقة رأس حسن بالإعلام البيضاء مطالبة إخلاء منطقتهم الجماعات والتشكيلات المسلحة، وذلك على إثر مقتل الشابين عبد السلام الحامي وعلى الأجنف، على يد عناصر كتيبة باب تاجوراء”.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهة الخاطفة بإطلاق سراح محمد أبو عجيلة بشكل فوري دون أي قيد أو شرط وتحمل اللجنة الخاطفين المسؤولية الجنائية والقانونية حيال سلامته وحياته.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام بتحرك العاجل لإطلاق سراح محمد أبو عجيلة مؤسس حراك صوت الشعب وهوا حراك مدني شعبي.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديد إزاء تصاعد وتيرة حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تقوم بها بعض المجموعات والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس التابعة لوزارة الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق الوطني والتي تحظي بشرعية ودعم حكومة الوفاق الوطني، وتستهدف شرائح عديدة من المجتمع والذين من بينهم المحاميين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الهيئات القضائية والمواطنين.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، “أن وقوع الجرائم والانتهاكات اللاإنسانية في العاصمة، يدل دلالة قطعية وبما لا يدع مجالا للشك على أن الحالة والأوضاع الأمنية بمدينة طرابلس السيئة للغاية نتيجة لتصاعد مؤشرات الاختطاف والاعتقال التعسفي وغير القانوني والإخفاء القسري، وعدم جدية تحرك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والسلطات والأجهزة الأمنية من أجل إيقاف هذه الظاهرة التي باتت تمثل هاجسا ومخاوف أمنية كبيرة لدي المواطنين وتهدد حياتهم وسلامتهم في العاصمة طرابلس “.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ” أن الاعتقال التعسفي والاختطاف والإخفاء القسري يعد انتهاكا صارخا وممنهجا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية”.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ” إنها تطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة التحرك لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم وتحمل مسؤوليته القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماته تجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الهيئات القضائية والمواطنين بالعاصمة طرابلس بشكل خاص وعموما البلاد”.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق حيال هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان التحرك العاجل وتقديم المتورطين في ارتكابها للعدالة ومحاسبتهم.

