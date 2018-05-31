النعاس: ديباجة الدساتير ليست ترنيمة مقدسة

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، أن صناعة الدستور الليبي، هي صناعة شعبية بامتياز.

وقال النعاس في ورقة بحثية حملت عنوان “ديباجة الدساتير ليست ترنيمة مقدسة” – خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها- “هناك من يعتقد أن “ديباجة الدستور” هي ترنيمة مقدّسة، لا يقوم دستور بدونها، ولا تستقيم دولة من غيرها، وأن غيابها هو أساس خراب مالطا وحريق روما ودمار طروادة، والديباجة هي مصطلح من بين مصطلحات أخرى مستعملة وهي: ( الديباجة، المقدمة، تصدير، تمهيد، توطئة…)، السؤال: هل من الممكن الاتفاق على أحد هذه المصطلحات، أم أن كلّ رأس ثقيل سيتمسك بمصطلحه الذي قابع في مخيلته ولا يريد مفارقته؟”.

وأضاف “من خلال البحث والدراسة في الأنظمة الدستورية المقارنة، والبحث في كتاب (مشروع الدساتير المقارن – خصائص الدساتير الوطنية) منشورات مركز البحوث والاستشارات- جامعة بنغازي) يتضح أن (الديباجة أو المقدمة أو التصدير أو التمهيد أو التوطئة…) تشكّل علامة فارقة في حضارة الشعوب ونهضتهم وتقدّمهم. وهذه بعض الأمثلة على ذلك: أولاً: أكثر من 35 دولة في العالم؛ لا تحتوي دساتيرها على أي ديباجة، ومنها: (استراليا، إيطاليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، هولندا، النرويج، ماليزيا، المكسيك، لبنان، فنلندة، رومانيا، السويد.. وغيرها)، وهذه دول حضارية، وقائمة …”عال العال – لا حرّ ولا شرّ”!، وثانياً: أكثر من 30 دولة؛ لا تتعدى الديباجة في دساتيرها سطرين أو ثلاثة، وهي ترسّخ لدور الشعوب في إقرار دساتيرها بالرغم من عدم مشاركة الشعوب حقيقة في إقرارها، ومن هذه الدول: ( الولايات المتحدة، البرازيل، الأرجنتين، الأردن، ألمانيا، نيجريا، الهند،…وغيرها)، وثالثاً: أكثر من 50 دولة؛ ديباجة دساتيرها تقارب صفحة كاملة أو أكثر ومن هذه الدول: (كوبا، العراق، مصر، تونس، بوليفيا، كرواتيا، غانا، إيران ، الإكوادور، المغرب، سوريا، السنغال، النيجر، الغابون، الصين،… وغيرها)”، مشيرا إلى أن وهذه الفئة الثالثة معظمها إن لم تكن جميعها تقع في خانة دول العالم الثالث، أو تلك المتمسكة بأيديولوجية قديمة وبالية لا تريد أن تفرّط فيها. ويتضح أن مضمون الديباجة في دساتير هذه الدول ينحصر في التغنّي بالماضي التليد والتاريخ القديم، وفي صراعاتها وحروبها مع الاستعمار، وما أنعم الله على البلد من مقدّرات كالأنهار والثروات وغيرها. حيث نجد ديباجة دستور كوبا تتحدث عن ماركس، وفي الصين عن ماو، وفي إيران عن ولاية الفقيه، وفي مصر عن النيل والفراعنة، وفي العراق عن بابل والرافدين، وديباجة دستور سوريا عن الاستعمار… الخ، وكأن (الديباجة عبارة عن درس تاريخ لا غير)، ويتضح أيضاً أن الضعف في كتابة دستور حقيقي قويّ “يقيّد السلطة ويلجمها”، تحوّل إلى مهارة فائقة في اختيار الكلمات الرنانة والعاطفية لتضمينها في واجهة الدستور حتى يتغنّى بها المغنّون، ويصدح بها المطربون، ويتحاكى بها الحكواتيون.

وتابع النعاس، “ما جاء في واجهة مشروع الدستور هو الحقيقة التي لا يعرفها المغرّد وأمثاله، فصناعة دستور ليبيا هي صناعة شعبية بامتياز؛ وذلك من خلال مشاركة شعبية في انتخاب الهيئة التأسيسية انتخاباً مباشراً، ومشاركة عامة في تقديم المقترحات والآراء والملاحظات، ومشاركة أساسية من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته هيئته المنتخبة، حيث جاء في واجهة مشروع الدستور: ( بسم الله الرحمن الرحيم نحن – أبناء الشعب الليبي الليبيين والليبيات- نقرّ هذا الدستور). وهذا النص هو ترسيخاً حقيقياً وفعلياً لمبدأ (الشعب الليبي يصنع دستوره) وذلك بعد إقرار الشعب الليبي للدستور بإرادته الحرّة في الاستفتاء العام”.

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