فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في اجتماع باريس

طبرق 31 مايو 2018 (وال)- وصل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء الأربعاء، إلى أرض الوطن عائداً من العاصمة الفرنسية باريس بعد مشاركته في اجتماع باريس حول ليبيا .

هذا وقد شارك فخامته رفقة سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، بحضور ما يسمى برئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وما يسمى برئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري ، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر ” الإليزيه “، بمشاركة 20 دولة بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الجوار، والأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي .

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي – في تصريحات صحفية – إن المبادرة الفرنسية تحتاج إلى جهود حثيثة لتفعيل ما جاء فيها، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل، وتوحيد المؤسسة العسكرية، ومصرف ليبيا المركزي، ومناقشة الاتفاق السياسي عبر خلق حالة من التوافق، يساهم بشكل كبير في حل الأزمة السياسية.

وأكد الصافي أن مجلس النواب يسعى لخلق حالة من التوافق بين جميع الأطراف، حتى يعم السلام البلاد وينعم المواطن الليبي بالاستقرار وهو ما يسعى له البرلمان . (وال- طبرق) ر ت

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