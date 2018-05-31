الوطنية لحقوق الإنسان تدين اختطاف محمد بوعجيلة في طرابلس

العنوان-طرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديد حيال واقعة الاختطاف التي تعرض لها مؤسس حراك صوت الشعب محمد ابوعجيلة يوم الأربعاء بمدينة طرابلس.

وطالبت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الخميس الجهة الخاطفة بإطلاق سراح محمد ابوعجيلة بشكل فوري دون أي قيد أو شرط محملة الخاطفين المسؤولية الجنائية والقانونية حيال سلامته ، مجددة مطالبتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومكتب النائب العام بالتحرك العاجل لإطلاق سراح محمد ابوعجيلة مؤسس حراك صوت الشعب وهوا حراك مدني شعبي.

كما أعربت اللجنة الوطنية، عن إدانتها واستنكارها الشديد إزاء تصاعد وتيرة حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تقوم بها بعض المجموعات والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس التابعة لوزارة الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق الوطني والتي تحظي بشرعية ودعم حكومة الوفاق الوطني، وتستهدف شرائح عديدة من المجتمع والذين من بينهم المحاميين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الهيئات القضائية والمواطنين.

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