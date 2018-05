الهلال الأحمر فرع درنة يستلم شحنة أدوية طبية من الإمداد الطبي بنغازي

المتوسط:

أكد مراسل (المتوسط)، إن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة يستلم شحنة من الأدوية الطبية من قبل الإمداد الطبي بنغازي.

وأضاف،” إن الأدوية الطبية تضمنت غسيل الكلى ومستلزماتها وأدوية زراعة الكلي ” وتسليمها الى قسم الكلى بمستشفى الوحدة درنة”.

وأوضح،” إن المدخل الغربي من المدينة مفتوح ذهابا وإيابا أمام المارة والمواطنين، وعملية الإقفال تأتي للدواعي الأمنية وحسب المستجدات العسكرية وتطوراتها”.

